Rimane schiacciato da un macchinario: gravissimo un operaio

Sono gravi le condizioni del giovane operaio di 29 anni rimasto parzialmente schiacciato da un macchinario mentre lavorava alla cava di sabbia della Ilete srl di Castegnato, in Via Cavallera: ha riportato lesioni e fratture agli arti inferiori, ma soprattutto rischia di perdere un piede. Sarebbe già stato sottoposto a una delicata operazione per scongiurare il peggio. I medici si sono riservati la prognosi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il giovane, 29enne di Travagliato, poco dopo le 17.30 di lunedì sarebbe rimasto schiacciato dal macchinario utilizzato tutti i giorni per separare la ghiaia dalla sabbia. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo gli sarebbe finito sui piedi, schiacciandolo all'altezza delle caviglie e provocando gravissime conseguenze.

Ricoverato in codice rosso

Sono stati i colleghi ad allertare il 112, tra le urla di disperazione dell'operaio ferito. In pochi minuti sul posto la centrale operativa ha inviato l'automedica, un'ambulanza dei volontari di Roncadelle e l'elisoccorso decollato da Brescia, che ha provveduto al trasporto in ospedale, al Civile, dove è stato ricoverato in codice rosso. In cava presenti anche Vigili del Fuoco e Carabinieri, oltre ai tecnici del Psal, il Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro di Ats, a cui sono stati affidati i rilievi del caso.