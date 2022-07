Punto da un'ape, va in shock anafilattico: muore sotto gli occhi della moglie

Stava passeggiando lungo le sponde del fiume Oglio, in compagnia della moglie, quando è stato punto da un 'ape, sbucata all'improvviso dai rami delle piante. È bastata una sola puntura per fare precipitare in pochi istanti la situazione: l'uomo, allergico al veleno degli imenotteri, sarebbe andato in shock anafilattico e a nulla sono valsi i disperati tentativi della consorte di salvargli la vita. La tragedia si è consumata giovedì mattina, verso mezzogiorno, a Capriolo: la vittima è un uomo di 68 anni residente a Castelli Caleppio, Comune della Bergamasca.

Tempestivo anche l'arrivo dei sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza e di un'automedica: al loro arrivo per il 68enne non c'era però più nulla da fare. Oltre ai soccorritori, sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Capriolo.