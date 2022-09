Razzia di trattori e mezzi agricoli: colpo da 200mila euro nelle campagne bresciane

Colpo da 200mila euro nelle campagne di Mezzane, frazione di Calvisano: razzia di trattori e mezzi e attrezzature in un'azienda agricola della zona. I malviventi sarebbero entrati in azione nella notte tra giovedì e venerdì: i proprietari si sono accorti del furto solo all'alba. Immediata la denuncia ai carabinieri, a cui sono state affidate le indagini.

Diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti: anche quella di un furto su commissione. Certo è che il colpo sia stato studiato nei minimi dettagli, forse per settimane prima del blitz: la banda, probabilmente professionisti del mestiere, potrebbero aver utilizzato un Tir per portare via i mezzi rubati, in tutto tre trattori e un'altra macchina agricola.