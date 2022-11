Si accascia in strada mentre passeggia: gravissimo in ospedale

Sarebbero gravissime le condizioni di un 60enne che si è sentito male nella tarda mattinata di venerdì, verso le 12.20: stava passeggiando lungo via Trieste, a Calvagese della Riviera. L'uomo si sarebbe accasciato improvvisamente mentre camminava: è stato ricoverato al Civile di Brescia, trasferito in ospedale in elicottero dopo essere stato rianimato sul posto da medici e infermieri del 118.

Sono stati alcuni passanti a dare l'allarme, dopo averlo visto accasciarsi a terra. Come detto la centrale operativa ha inviato sul posto un'ambulanza, arrivata in pochissimi minuti, oltre all'elisoccorso decollato dalla città. L'uomo sarebbe stato vittima di un improvviso attacco cardiaco.