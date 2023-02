Vandali appiccano un incendio nell'ex fabbrica, nube nera avvolge il paese

Una nube nera si è levata in cielo, martedì pomeriggio a Calcinato, scatenando l'allarme tra i residenti (e la pronta segnalazione degli ambientalisti del Comitato cittadini): l'incendio è divampato intorno alle 15 negli spazi dell'ex calzificio Efercal, fabbrica dismessa e abbandonata da anni in Via Don Minzoni, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale di San Vincenzo.

Una bravata di ragazzini?

Gli autori - per ora ignoti - potrebbero essere dei ragazzini del paese, che hanno messo in scena una stupida (e pericolosa) bravata: avrebbero dato fuoco a rami, foglie secche e sterpaglie presenti all'interno per poi allontanarsi. Le fiamme hanno così raggiunto altri rifiuti presenti all'interno, tra cui qualche materasso - l'area in passato è stata rifugio di senzatetto - ma senza intaccare la struttura né, così pare, provocare danni ambientali.

Per domare le fiamme si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale. Nessun ferito e accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine - Carabinieri e Polizia Locale - per risalire agli autori del gesto vandalico. E' già il terzo incendio (doloso) in pochi anni: altri erano divampati anche nel 2018 e nel 2020.