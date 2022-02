Auto si ribalta in mezzo alla strada: feriti 3 bambini, tra cui un neonato

Attimi di grande apprensione, sabato mattina, per i tre fratellini – una bimba di 4 anni, un maschietto di 11 e una neonata al primo anno di vita – rimasti coinvolti in un brutto incidente stradale a Caino, sulla ex Statale 237.

I piccoli si trovavano sull'utilitaria guidata dalla madre: per cause non ancora accertate, la donna ha perso il controllo dell'auto, che ha finito per ribaltarsi in mezzo alla strada.

Per i soccorsi sono intervenuti tre autolettighe, l'eliambulanza e una squadra dei vigili del fuoco. I bambini sono stati tutti portati nel reparto di pediatria al Civile di Brescia, ricoverati in codice giallo.