Cade da cavallo per un malore, tanta la paura per una giovane donna

Momenti di apprensione per una donna di 37 anni che, giovedì mattina poco prima delle 11, è caduta da cavallo all'interno di un maneggio di Erbusco, nei pressi di via Zanella. Secondo le prime ricostruzioni, pare che la giovane stesse allenandosi in un percorso quando, all'improvviso, ha avuto un malore ed è finita rovinosamente a terra.

Nonostante il grande spavento per chi ha assistito alla scena, per fortuna, all'arrivo dei mezzi di soccorso, le condizioni della giovane cavallerizza non sono risultate gravi. Per accertamenti, comunque, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Civile di Brescia, dove è stata ricoverata in osservazione. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Chiari per i rilievi del caso.