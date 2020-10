Terribile schianto contro una recinzione, automobilista muore sul colpo

Lago di Garda. Un tragico incidente stradale si è consumato nella serata di martedì, verso le 22, sulla sponda veronese del Benaco. Un uomo di 59 anni, Vincenzo Pino, si è schiantato sulla Gardesana in prossimità dei vivai Flover di Bussolengo, a circa 9 km da Lazise (l'uomo stava viaggiando verso il noto comune lacustre).

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti insieme a due mezzi dei vigili del fuoco, il 59enne avrebbe perso il controllo della sua vecchia Ford Fiesta per cause ancora da accertare. La macchina sarebbe andata a sbattere prima contro un palo e poi contro la recinzione di una casa, a lato della sua corsia di marcia, fermandosi infine in mezzo alla strada.

A chiamare i soccorsi sarebbero stati alcuni automobilisti di passaggio: subito si sono sopraggiunti gli uomini del 118 con due ambulanze, ma ogni tentativo di salvare Vincenzo Pino si è purtroppo rivelato vano; è deceduto sul posto.



