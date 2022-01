Notte alcolica, tanti i bicchieri di troppo: giovane uomo collassa in centro

É finita con un ricoverato alla Poliambulanza la serata di un ragazzo di 30 anni, che – lunedì notte– è collassato in pieno centro storico a Brescia, a causa del troppo alcol ingurgitato.

Il giovane si trovava nei pressi di un locale di via Trieste, a due passi da Piazzale Arnaldo, quando ha iniziato a sentirsi male, tanto da non riuscire più a stare in piedi: inevitabile, a quel punto, l'intervento del soccorso medico. La chiamata è scattata poco prima di mezzanotte e trenta.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Rossa, che ha poi provveduto a trasportare il giovane alla vicina clinica Poliambulanza. Una brutta batosta: è stato infatti ricoverato in codice giallo, ma – per fortuna – le sue condizioni non preoccupano.