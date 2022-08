Ragazzino scappa a soli 13 anni: ritrovato a 300 km di distanza

In fuga per 300 chilometri dalla comunità di Trieste in cui era in custodia da poche settimane: è stato intercettato a Brescia dalla Polizia Locale. Si tratta di un ragazzino di appena 13 anni, residente a Brescia, già finito alla ribalta delle cronache in quanto, alla fine di luglio, aveva spruzzato dello spray al peperoncino nei bagni del McDonald's di Piazza Vittoria.

La fuga dalla comunità

La circostanza gli era costata cara, appunto un trasferimento coatto in una comunità. Lo aveva deciso il Tribunale dei minori, ma la sua permanenza a Trieste è durata poche settimane. Negli ultimi giorni infatti aveva deciso di darsi alla fuga e di tornare a Brescia: come da prassi era stata presentata denuncia di scomparsa.

E' stato ritrovato a Brescia, dove forse voleva tornare per raggiungere la sua famiglia e gli amici. Gli agenti del comando di Via Donegani l'avrebbero visto da solo proprio in Piazza Vittoria, il luogo della sua bravata. Una volta identificato, è stato riaccompagnato in comunità a Trieste.