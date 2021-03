Ritrovamento shock: la testa mozzata di un agnello nel giardino di un medico

Ritrovamento shock nel giardino di un medico bresciano in pensione, che abita in città ai piedi del castello: è qui che giovedì mattina, sommariamente nascosto in un sacchetto nero, è stata ritrovata la testa mozzata di un agnello, ancora piena di sangue, il muso incerottato con del nastro adesivo e in bocca una banconota da 20 euro. Un chiaro, chiarissimo messaggio intimidatorio su cui sta già lavorando la Polizia di Stato.

Ritrovamento horror: l'ipotesi di uno scambio di persona

Gli agenti della Squadra mobile stanno cercando di ricostruire i movimenti del mittente del pacco horror. Ad oggi non si può escludere nemmeno uno scambio di persona: il medico potrebbe non essere il reale destinatario. Dunque chi ha lasciato quel messaggio, forse, non avrebbe dovuto lasciarlo a quella persona.

Non ci sarebbe infatti nulla nel suo passato, professionale e non, che avrebbe portato chicchessia a compiere quell'assurdo gesto. Sono in corso accertamenti sui vicini di casa e sugli omonimi del medico, nell'ipotesi di uno scambio di persona. Intanto il materiale è stato sequestrato, sottoposto ad analisi e perizie: la testa è stata mozzata di netto, il sangue lasciato intorno a rapprendersi. Infine i 20 euro lasciati in bocca. Il mistero, per ora, è ancora tutto da risolvere.