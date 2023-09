Tentato suicidio: uomo portato d'urgenza al Civile di Brescia

Si sono vissuti attimi drammatici giovedì sera in città . Verso le 19.45, un 56enne ha tentato il suicidio in via Triumplina, nel quartiere alle spalle della Facoltà di Medicina.

A seguito di gravi atti d'autolesionismo, l'uomo è stato soccorso da un'auto medicalizzata e da un'ambulanza della Croce Bianca di Brescia. Dopo le prime cure sul posto, è stato portato d'urgenza al vicino ospedale Civile, dov'è stato ricoverato in codice rosso.

Per tutti gli accertamenti del caso è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato. Il quadro di quanto avvenuto è stato chiaro fin da subito: gli agenti hanno escluso il coinvolgimento di altre persone.