Fermato al bar con la cocaina, cerca di far sparire due buste ingoiandole

Infila le mani nei pantaloni, estrae due buste di cocaina e tenta di ingoiarle: un 42enne senegalese, pregiudicato, è stato arrestato dagli agenti della Locale con l’accusa di detenzione e spaccio di droga.

Il 42enne, fermato in un bar in via Ugoni a Brescia, era stato portato al comando di via Donegani. Una volta sceso dall’auto, la situazione è degenerata: lo spacciatore ha prima tentato di nascondere la droga sotto un sedile e poi di ingoiarla. Durante la perquisizioni, gli agenti gli hanno trovato addosso 5 grammi di cocaina e 1.355 euro in contanti finiti sotto sequestro.

L’uomo è stato arrestato e portato al carcere di Modena per un precedente ordine di carcerazione.