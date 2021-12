Si fa esplodere in faccia cartucce da caccia, spunta una serra di marijuana

Una donna residente in via Sant'Orsola a Brescia, in zona Sant'Eufemia, è finita nei guai per questioni di droga, a seguito di un episdoio che ha dell'incredibile.

Nel suo appartamento sono dovuti intervenire gli agenti della Volante, insieme agli uomini del 118: la donna aveva riportato una lacerazione all'occhio maneggiando delle cartucce da caccia, mentre stava realizzando – a sua detta – un'opera d'arte.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno subito notato un forte odore di marijuana e – inevitabile – è scattata la perquisizione. Nello sgabuzzino è stata trovata una vera e propria serra, con ventilatori e illuminazione artificiale per la coltivazione indoor. Sono state sequestrate 6 piante di 'maria' e 600 grammi già essiccati; automatica la denuncia per la padrona di casa.