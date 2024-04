Brutale aggressione in pieno centro: bottigliata in testa e poi la rapina

Colpito alla testa, presumibilmente con una bottiglia, e poi rapinato. È accaduto nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 aprile lungo corso Garibaldi, nel cuore di Brescia. La vittima è un 55enne di origine rumena: avrebbe rimediato un lieve trauma cranico.

L’allarme è scattato verso l’una di notte: tempestivo l’intervento di una pattuglia di carabinieri e dei volontari della Croce Bianca di Brescia, sopraggiunti a bordo di un'autolettiga. All’arrivo dei militari, l’aggressore era già fuggito con il portafoglio del 55enne: sono in corso le indagini del caso per risalire alla sua identità.

La vittima è stata immediatamente soccorsa e portata, in codice giallo, presso il pronto soccorso dell’ospedale Civile, dove è stata medicata per la ferita al capo e tenuta sotto osservazione; non è in pericolo di vita. Il 55enne è stato dimesso dopo gli accertamenti del caso: per lui una settimana di prognosi.