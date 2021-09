Serata alcolica, ragazzina collassa e finisce in ospedale: ha solo 16 anni

Finire in ospedale per una sbornia a soli 16 anni: è successo nella notte tra venerdì e sabato a Brescia, protagonista una ragazza.

La giovane è stata soccorsa verso le 4 in via Cefalonia, nei pressi dei locali di fronte al Parco Tarello. A lanciare l'allarme i suoi amici: la 16enne non si reggeva in piedi ed è stato richiesto l'intervento del 118.

Soccorsa da un'ambulanza della Croce Bianca, la ragazzina è poi stata portata al Civile per ricevere le cure del caso (le sue condizioni non preoccupano). Vista la minore età, è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato. I genitori sono stati subito avvertiti del ricovero in ospedale.