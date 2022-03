Minaccia di morte l'amico che lo ospita, poi aggredisce i poliziotti: arrestato

Non voleva lasciare l'abitazione dell'amico che lo stava ospitando da mesi, così prima ha minacciato di morte il conoscente con un taglierino, poi ha brutalmente aggredito i poliziotti intervenuti, mandandoli in ospedale.

Teatro della vicenda un appartamento di via XXV Aprile, in città. È qui che il 47enne finito in manette aveva trovato ospitalità. Il suo soggiorno a casa dell'amico avrebbe dovuto durare una settimana, ma si è invece protratto per mesi. L'uomo si era infatti rifiutato di andarsene, arrivando a minacciare di morte chi lo ospitava con un taglierino, pur di non lasciare l'abitazione.

Domenica pomeriggio tra il 47enne e l'amico che lo ospitava sarebbe scoppiata l'ennesima lite e, questa volta, è scattata la chiamata alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante del Commissariato Carmine: i poliziotti hanno cercato di mediare e di convincere il 47enne ad andarsene.

L'uomo - di origine straniera - non ne voleva sapere di lasciare la casa e avrebbe completamente perso le staffe. La situazione è degenerata in fretta: l'ospite indesiderato si sarebbe scagliato contro i poliziotti, trascinando a terra uno dei due. La brutale aggressione è avvenuta davanti ai tre figli minori della famiglia ospitante, impauriti e scioccati per quanto stava avvenendo davanti ai loro occhi.

Attimi concitati: il 47enne era completamente fuori di sé e avrebbe pure scagliato un pugno contro la porta a vetri dell'appartamento. Bloccarlo non è stato affatto semplice: l'altro poliziotto - che nel frattempo aveva chiesto rinforzi - ha dovuto utilizzare lo spray al peperoncino in dotazione per fermarlo. Una volta immobilizzato a terra, il 47enne avrebbe procurato lesioni all'agente che lo aveva fermato. Nemmeno quando è stato ammanettato si è arreso: ha comunque tentato, invano, di sferrare calci e testate agli agenti.

Entrambi i poliziotti feriti sono finiti in ospedale: quello caduto a terra ha riportato la lussazione della spalla (la prognosi è di 30 giorni); l'altro ha rimediato delle lesioni al polso giudicate guaribili in 5 giorni.

Il 47enne è stato arrestato per resistenza e lesioni e, a seguito della querela della parte offesa, denunciato per danneggiamento, minacce e turbativa violenta del possesso di cose immobili. Lunedì, a seguito dell’udienza di convalida, ha patteggiato la pena di due anni di reclusione.