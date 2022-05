Rapine in pieno centro, arrestati due ragazzi: sono ancora minorenni

Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri del Comando provinciale di Brescia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare – emessa dal gip del Tribunale dei Minorenni – nei confronti di due ragazzini ritenuti responsabili, in concorso e a vario titolo, del reato di rapina aggravata. Le accuse riguardano diversi furti commessi ai danni di altri cinque giovani, in pieno centro cittadino, sul finire dello scorso mese di novembre.

Le indagini sono state coordinate dalla Procura per i Minorenni e condotte dai militari della caserma di piazza Tebaldo Brusato. Hanno consentito di ricostruire la dinamica delle rapine, quasi sempre analoga: i giovani, infatti, dapprima accerchiavano le vittime, per poi spintonarle e minacciarle fino a farsi consegnare portafogli (contenenti piccole somme di danaro), smartphone, cuffie auricolari e capi d’abbigliamento.

Dopo essere intervenuti sul luogo del crimine, allertati dal 112, i carabinieri hanno poi lavorato sugli elementi forniti dalle vittime in sede di denuncia, riuscendo ad attribuire le responsabilità penali per l’accaduto, grazie anche all'analisi delle immagini riprese dalle telecamere di video-sorveglianza, ai racconti di numerosi testimoni e ai riconoscimenti fotografici.



I due arrestati sono stati condotti presso lo loro abitazioni, in regime di permanenza domiciliare. Le indagini proseguono per verificare ulteriori responsabilità.