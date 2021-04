Convinta di essere tradita dal marito, lo accoltella al volto e al collo

Una 44enne dello Sri Lanka è finita agli arresti domiciliari – da scontare in una struttura protetta – dopo aver accoltellato il marito, un 48enne suo connazionale, ferendolo al collo e alla testa.

Il fatto è accaduto venerdì sera in Via Scipio Slataper a Brescia. All'arrivo della Polizia di Stato, la donna è stata trovata con ancora il coltello e una mannaia in mano. Gli agenti sono riusciti a tranquillizzarla e, subito dopo, per lei sono scattate le manette. Il 48enne è stato portato in ospedale per essere medicato: fortunatamente, grazie alla sua prontezza di riflessi non è rimasto ferito gravemente.

Stando a quanto ricostruito finora, pare che l'aggressione sia dovuta alla gelosia della moglie, convinta che il marito abbia avuto una relazione extra coniugale.