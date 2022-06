La madre lava i piatti, ragazzino l'aggredisce con un coltello da cucina

Un ragazzo di 15 anni ha aggredito la madre con un coltello da cucina: è successo in un comune della Bassa, all'interno dell'abitazione di una famiglia bresciana. Il giovane è stato denunciato per lesioni, mentre i carabinieri hanno aperto un'inchiesta sotto il coordinamento dalla procura minorile.

Stando a quanto accertato finora, pare che – nel corso di una lite per futili motivi – il giovane abbia aggredito alle spalle la madre 47enne, mentre era impegnata a lavare i piatti. La donna è rimasta ferita al braccio, riportando lesioni giudicate guaribili in due settimane.

All'arrivo sul posto di 118 e militari, il 15enne era in stato di shock: è stato condotto all'ospedale di Iseo per accertamenti sotto l'aspetto psichico. Insieme ai genitori, verrà interrogato nelle prossime ore per chiarire i contorni della vicenda.