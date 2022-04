Raid in un ristorante bresciano: ladri via con liquori, soldi, tablet e computer

Un malvivente solitario, volto scoperto e soprabito nero è entrato nel ristorante in piena notte e ha arraffato tutto ciò che poteva: dalle bottiglie di superalcolici e vino, ai tablet, passando per il barattolo delle mance dei camerieri. Per trasportare il bottino ha pure utilizzato le borse porta pizze usate dal locale per le consegne a domicilio. Nessuno - pare- ha visto nulla, ma il bandito non è sfuggito all’obiettivo della telecamera di un altro locale. Nel filmato lo si vede entrare in azione verso le 4 del mattino e uscire circa 20 minuti più tardi.

Il colpo è stato messo a segno al ristorante 'La Pinseria' di via San Faustino a Brescia, nella notte tra giovedì 31 marzo e venerdì 1 aprile. Il ladro ha agito indisturbato: il locale non è dotato di allarme e nessuno si è accorto di nulla. A scoprire il furto, la mattinata successiva, sono stati i proprietari. Oltre alle bottiglie, ai pochi spiccioli trovati nella cassa e alle mance dei dipendenti - circa 300 euro - ha rubato una chiavetta usb e un vecchio pc portatile. I dispositivi non hanno alcun valore economico, ma sono indispensabili per i titolari dell'attività.

“Abbiamo estremo bisogno di quel pc portatile o in alternativa la chiavetta usb, ci serve per lavorare - spiega Valentina Bosio che insieme al compagno gestisce ‘La Pinseria’ - : al loro interno ci sono tutti i documenti della nostra attività, dei quali non abbiamo altre copie. Purtroppo non ho foto, ma il pc é riconoscibile in quanto molto vecchio (di quasi 20 anni fa) e funziona solo con il cavo di carica, perché non tiene più la batteria. La chiavetta é nera e rossa con un cordoncino nero annodato.”

La giovane donna rivolge quindi un accorato appello: chiunque avesse visto qualche movimento sospetto nella notte in cui è avvenuto il furto o riconoscesse qualcuno degli oggetti rubati può contattare i gestori tramite le pagine social del ristorante.