Scooter intercettato dalla Polizia: folle fuga in contromano, poi si schianta

Folle inseguimento a Brescia: due uomini a bordo di uno scooter e in fuga dalla Polizia Locale hanno percorso la bretella della Tangenziale Ovest di Via Milano e pure tutta Via Valcamonica contromano, prima di schiantarsi in un fosso. È successo lunedì pomeriggio: tutto è cominciato nella zona del quartiere Fiumicello, quando due agenti, anche loro in moto, hanno intimato l'alt alla due ruote.

Lo scooter non si è fermato: tallonato dalla pattuglia ha percorso a tutta velocità e al contrario diverse strade della città, tra cui appunto la trafficata via Valcamonica. Per fortuna non ha provocato incidenti. La folle corsa è terminata in via Violino di Sotto, quando il conducente ha perso il controllo del mezzo, che ha finito per schiantarsi in un fosso. Lui è riuscito comunque a dileguarsi, scappando a piedi nei campi, mentre i passeggero è stato fermato dalla pattuglia.

Si tratta di un uomo di origine nordafricana, regolare in Italia: è stato denunciato, in stato di libertà, per resistenza a pubblico ufficiale. Lo scooter è sotto sequestro, ma le indagini sono tutt'altro che finite: da capire ci sono le ragioni della fuga e non si esclude che i due trasportassero un carico di droga.