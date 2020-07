Beccato a spacciare, prende la droga e la mangia di fronte ai poliziotti

Brescia. Martedì 28 luglio, gli agenti della Locale hanno arrestato in flagranza di reato due pusher e hanno sequestrato circa tre grammi e mezzo di hashish.

Nel corso della serata, una pattuglia ha notato in via Solferino i movimenti sospetti di due persone, un gambiano e un burundese, già arrestati in precedenza per spaccio di droga.

Il burundese è stato avvicinato da un giovane ucraino, al quale ha consegnato un piccolo involucro appena ricevuto dal gambiano, ricevendo in cambio alcune banconote. L’ucraino si è poi diretto verso il piazzale della stazione, dove è stato fermato dai poliziotti che gli hanno trovato addosso una barretta di hashish del peso di circa mezzo grammo.

Dopo essersi spartiti il denaro, il gambiano e il burundese si sono divisi. Quest’ultimo è stato fermato dalla pattuglia in piazzale della Repubblica e, alla vista degli agenti, ha inghiottito due barrette di hashish. Il gambiano, invece, è stato bloccato in via Solferino. Con sé aveva otto barrette di hashish del peso di tre grammi.

Su disposizione del Pubblico Ministero, i due spacciatori sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza del Comando della Locale, in attesa del giudizio per direttissima. Con questo intervento, salgono a nove le persone arrestate per spaccio nell’area della stazione ferroviaria negli ultimi quindici giorni.