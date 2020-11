Folle lite in famiglia dal fruttivendolo, volano zucchine e pomodori

Pomeriggio di tensione, quello di venerdì, all'interno d'un negozio di frutta e verdura di via Lamarmora a Brescia. Una violenta lite è scattata tra il proprietario e un familiare. Attimi concitati, durante i quali sono volati in strada cassette colme di pomodori, zucchine, cavoli e peperoni.

Per riportare la calma, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, mentre il fruttivendolo è stato portato alla Poliambulanza a causa di una ferita lacero-contusa alla guancia. Ancora non si conosce il motivo della zuffa, sulla quale sono in corso le indagini delle forze dell'ordine.