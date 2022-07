Evade dai domiciliari per uscire con gli amici: ragazzo arrestato in centro

Girava per le vie del centro come se nulla fosse, in compagnia di tre amici, ma avrebbe dovuto essere a casa, a scontare una condanna ai domiciliari. Protagonista della vicenda, avvenuta nel primo pomeriggio di lunedì, è un ragazzo da poco maggiorenne che ha già collezionato diversi precedenti di polizia, anche per rapina. E per tale ragione avrebbe dovuto restare in casa, a scontare la pena inflitta dal giudice.

A metter fine all'evasione ci hanno pensato gli agenti di una Volante del Commissariato Carmine: durante un controllo di routine, si sono imbattuti nel gruppo di ragazzi che camminavano lungo via Leonardo Da Vinci, in città.

Alla vista degli agenti i giovani - tutti maggiorenni da pochi mesi - si sono messi a correre: una fuga precipitosa e inutile. Sono stati raggiunti - e controllati - in poco tempo e per uno di loro sono immediatamente scattate le manette, dato che era evaso dai domiciliari. La misura è stata convalidata dal giudice, che ha sottoposto nuovamente il 18enne ai domiciliari, in attesa di un aggravio della misura.

Non è il solo ad esser finito nei guai. Uno dei suoi amici è stato denunciato per detenzione di stupefacenti: proprio mentre i poliziotti effettuavano alcune verifiche, ha lanciato della droga - che è stata poi recuperata - in un canale di scolo.