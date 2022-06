I figli si drogano, il padre scrive alla polizia: grazie a lui arrestato il pusher

Una lettera colma di disperazione, ma in fondo anche di speranza che tutto potesse finire. Intanto qualcosa si è mosso, eccome: grazie al messaggio inviato alla Polizia Locale di Brescia lo spacciatore che riforniva i due ragazzi è stato trovato in possesso di un chilo e mezzo di droga e per questo subito arrestato. In manette ci è finito un tunisino di 57 anni, già noto alle forze dell'ordine in quanto già arrestato, sempre per spaccio, circa un decennio fa.

A dare una svolta alle indagini è stata una lettera, appunto: scritta dal padre di due giovani alle prese, così pare, con una forte dipendenza dalla droga. Sembrerebbe eroina, il mostro che ha mietuto tante vittime negli anni '80 e '90 ma che di fatto non se n'è mai andato dalle piazze di spaccio. Anche nostrane.

Fermato e arrestato il pusher

Grazie a quella lettera gli agenti del comando di Via Donegani sono risaliti allo spacciatore dei figli di un padre disperato. Non un pesce piccolo, anzi: pare fosse in grado di rifornire la città, l'hinterland e di andare anche fuori provincia. E' stato fermato nella zona di Via Triumplina, a bordo della sua auto. Nascoste in un vano ricavato dietro l'autoradio c'erano decine di dosi di droga pronte alla vendita.

Inevitabile la successiva perquisizione in casa. Nel suo appartamento sono stati individuati e sequestrati due panetti di eroina da circa 1,4 chilogrammi complessivi, e altri 30 grammi di cocaina. Poi soldi in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. Per lui le meritate manette, e subito il trasferimento in carcere. A breve è attesa l'udienza di convalida.