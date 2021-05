Picchiato e rapinato: in fuga con un Rolex da 40.000 euro

I malviventi derubavano le persone e scappavano in scooter: tre arresti della Polizia di Stato

Nella mattina di giovedì 13 maggio la Squadra Mobile di Brescia ha arrestato per rapina tre persone di origine napoletana dopo che avevano rubato al proprietario di un ristorante un Rolex Daytona dal valore di circa 40mila euro.

I militari hanno notato un furgone sospetto nel parcheggio della fermata della metropolitana “Poliambulanza”, con la targa intestata ad un’azienda di Napoli. All’improvviso è arrivato a tutta velocità uno scooter, con a bordo due persone, diretto proprio verso il furgone; l’autista, sceso dal veicolo, ha aperto il portellone posteriore del mezzo. I tre hanno scaricato una rampa di legno per poter far salire lo scooter sul furgone.

In quei frangenti la Questura segnalava una rapina appena avvenuta ai danni di un uomo che, fermo a bordo del proprio veicolo in via Duca d’Aosta, era stato picchiato e scippato del proprio Rolex. A quel punto i poliziotti hanno bloccato i tre individui: dalla perquisizione è rinvenuto l’orologio appena scippato.

In un'altra occasione un furto da 100mila euro

I tre malviventi sono stati arrestati e condotti al carcere Nerio Fischione mentre l’orologio è stato restituito alla vittima. Il caso ha voluto che i due poliziotti protagonisti dell’intervento avevano già arrestato un uomo per una rapina con la tecnica “dei rolexari” in un'altra città dove precedentemente prestavano servizio.

Gli investigatori erano sulle tracce dei malviventi dopo un episodio analogo avvenuto recentemente nel centro storico di Brescia ai danni di un imprenditore. L’uomo, dopo essere stato pedinato, appena sceso dal suo Suv era stato avvicinato da alcuni malintenzionati che gli si sono avventati per strappargli di dosso un lussuosissimo orologio, dal valore di circa 100.000 euro, per poi darsi alla fuga a bordo di uno scooter.