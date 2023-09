Cade in bagno e non può rialzarsi, mentre la pentola brucia sul fornello

Stava cucinando il proprio pasto, la pentola era sul fornello quando è dovuto andare in bagno. Questi i presupposti dell'incidente domestico che si è verificato ieri all'ora di pranzo in un appartamento di via Zadei, a Brescia. Sfortunato protagonista un anziano di 84 anni che vive da solo all'interno di una palazzina.

Erano quasi le 14 quando l'anziano si è recato in bagno. Una volta all'interno, è scivolato ferendosi gravemente, non riuscendo più a rialzarsi. Sanguinante, si è fatto forza e si è trascinato fino ai pressi della porta d'ingresso, e si è messo ad urlare chiamando aiuto. Altri inquilini del palazzo hanno sentito le grida ed hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto, una pattuglia della Polizia locale cittadina ha facilmente individuato l'appartamento da dove provenivano le grida disperate. Una squadra di Vigili del fuoco ha posizionato l'autoscala all'esterno del palazzo, e attraverso una finestra i pompieri sono riusciti ad entrare nell'appartamento e quindi soccorrere l'anziano. Nel frattempo, la cucina era stata invasa dal fumo ed era in corso un principio di incendio, prontamente domato.