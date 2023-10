Maxi rissa: poliziotto interviene e si prende un pugno in faccia

Il carcere di Canton Mombello ancora teatro di gravi disordini e, come spesso accade, ad avere la peggio è il personale di Polizia Penitenziaria.

Domenica sera, verso le 19.30, una rissa tra quattro detenuti (scoppiata per futili motivi) ha reso necessario l’immediato intervento degli agenti in servizio. Seppur in numero ridotto e non senza fatica, sono riusciti a ripristinare l’ordine nella sezione detentiva.

Purtroppo, nel tentativo di sedare la rissa un poliziotto ha avuto la peggio, ricevendo un pugno in faccia (che ha inoltre causato la rottura dei suoi occhiali) e venendo poi costretto alle cure del Pronto Soccorso, dove ha riportato una prognosi di otto giorni.

"Ormai le violenze nel carcere cittadino sono all'ordine del giorno. Gli agenti si sentono impotenti di fronte a soggetti riottosi, non inclini al rispetto delle regole e del lavoro dei poliziotti stessi", ha dichiarato Calogero Lo Presti, coordinatore regionale della Fp CGIL Polizia Penitenziaria.

"L'amministrazione penitenziaria e il governo sono incapaci di gestire la situazione – ha aggiunto Lo Presti –. I poliziotti sono abbandonati a se stessi, vituperati quotidianamente, lasciati in balia di soggetti violenti. Basta slogan, false promesse e falsi sentimenti di indignazione, bisogna prendere adeguate contromisure per garantire la loro incolumità".