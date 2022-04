Ragazzo accerchiato in mezzo alla strada: in 20 lo prendono a bastonate

Venti persone coinvolte e un giovane uomo ferito: questo il bilancio del violento episodio andato in scena, in pieno giorno, in una zona residenziale di Brescia. Le notizie trapelate sono ancora poche: gli agenti della squadra Volanti della Questura cittadina sono al lavoro per ricostruire nei dettagli il pestaggio, nonché i motivi che avrebbero portato una ventina di persone prima ad accerchiare, poi ad aggredire a colpi di bastone un 32enne indiano. Le grida hanno attirato l'attenzione dei residenti, suscitando parecchia preoccupazione.

L'allarme è scattato poco prima delle 17.30 da via Giosuè Carducci, strada residenziale del quartiere Fiumicello. Sul posto sono arrivati in pochi minuti la polizia e i sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza. All'arrivo degli agenti pare che non ci fosse più nessuno, oltre al 32enne ferito. Una volta raccolta la testimonianza della vittima, e sequestrati i due bastoni trovati sull'asfalto e presumibilmente usati dagli aggressori, sono scattate le indagini (ancora in corso) per rintracciare le venti persone coinvolte nella brutale aggressione. Stando ai primi accertamenti si tratterebbe di cittadini di origine indiana: cosa abbia dato origine allo scontro è ancora da chiarire. Da un debito non saldato ai motivi di 'cuore', nessuna ipotesi è esclusa.

Il 32enne, stordito e contuso, è stato accompagnato in ospedale - al Civile di Brescia - per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi: è stato ricoverato in codice giallo.