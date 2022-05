Misteriosi malori in classe: coinvolti 7 studenti e 3 insegnanti, scuola evacuata

Attimi di apprensione giovedì mattina all'istituto superiore "Tassara- Ghislandi" di via Folgore a Breno. Per cause ancora da accertare, sette studenti e tre insegnanti si sono sentiti male, accusando mancanza di ossigeno, fatica a respirare e prurito.

L'allarme è scattato verso le 9.30, quando alcuni studenti - tutti di età compresa tra i 16 e i 17 anni - hanno manifestato lievi malesseri: i ragazzini e tre docenti che stavano partecipando ad un concorso pubblico, avrebbero lamentato una mancanza di ossigeno e dello strano e fastidioso prurito.

Come previsto dal protocollo della scuola, tutti gli alunni sono stati fatti uscire dalle rispettive aule e l'edificio è stato evacuato. Nel frattempo è scattata la chiamata al 112: sul posto, oltre a due squadre dei vigili del fuoco di Breno e Darfo Boario Terme, si sono precipitate due ambulanze, un'auto medica e i carabinieri.

I pompieri e i militari stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso per verificare cosa abbia dato origine ai malesseri. Pare fin da ora esclusa l'ipotesi della fuga di gas, dato che la sostanza che avrebbe causato i malori sarebbe inodore. Alcuni studenti sono stati trasportati, in codice verde, all'ospedale di Esine.