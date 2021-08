Breno, uomo di 40 anni si sente male sul Monte Cadino: soccorso dall'eliambulanza

Martedì pomeriggio, nel corso di un'escursione lungo il sentiero che sale sul Monte Cadino (nel territorio comunale Breno), un uomo di 40 anni ha accusato un improvviso malore a poche decine di metri dal lago Nero.

Le 13 erano passate da pochi minuti, quando l’allarme è scattato in codice rosso: l’uomo ha avuto un arresto cardiaco mentre stava camminando. Visto il luogo impervio, è dovuto intervenire l’elisoccorso decollato da Bergamo; allertati anche i tecnici della stazione Cnsas di Breno.

Dopo le prime cure sul posto, il 40enne è stato portato all’ospedale di Esine, dov’è stato ricoverato in codice giallo; le sue condizioni non dovrebbero destare eccessiva preoccupazione.



Sono le giornate più impegnative per i tecnici del Soccorso Alpino. Centinaia di escursionisti frequentano le nostre bellissime montagne, ma le elevate temperature possono provocare anche gravi malori a chi non è allenato: "In queste giornate di caldo torrido – scrive in una nota il corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico – si raccomanda di astenersi dall'affrontare salite eccessivamente impegnative, specialmente sui versanti completamente esposti al sole e privi di fonti di approvvigionamento di acqua. I percoli dovuti al caldo, quali i colpi di calore e gli sfinimenti sono dietro l'angolo e possono risultare fatali in ambiente impervio, dove il fisico è sollecitato oltremodo e dove è richiesta la massima attenzione".



"Prima di partire per un'escursione – conclude il comunicato –, è bene informarsi sempre sulla presenza delle fonti d'acqua e sul loro stato cercando di partire alle prime ore del mattino e portando con sé nel proprio zaino almeno 2,5 litri d'acqua e accessori adeguati per coprirsi dal sole".