Prima gli insulti, poi le botte: la lite degenera e un ragazzino finisce in ospedale

Il minore è stato portato al Civile per alcuni accertamenti

Prima gli insulti, poi le botte: un 16enne è rimasto ferito durante una lite tra ragazzi in via delle Moie a Bovezzo. Erano circa le 23.30 di domenica 27 giugno, quando una banale discussione tra ragazzi è degenerata, passando dagli insulti verbali allo scontro fisico, sedata solo dall’arrivo delle forze dell’ordine. A farne le spese il minorenne rimasto ferito durante la rissa.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza dei volontari di Villa Carcina e i carabinieri di Gardone Val Trompia. Fortunatamente non è successo nulla di grave: il 16enne è stato però portato al Civile per essere medicato, ottenendo inoltre il referto da utilizzare nel caso in cui decidesse di sporgere denuncia.