Botticino: morto l'ex sindaco Gio.Pietro Biemmi, sabato il funerale

L'ultimo saluto a Gio.Pietro Biemmi, conosciuto per la politica e per le sue qualità artistiche artistica

Gio.Pietro Biemmi è morto all’età di 83 anni. Un uomo giusto, amato da tutti, è stato sindaco di Botticino dal 1982 al 1991. Era conosciuto anche come regista, commediografo, poeta, storico, con un passato da ex calciatore professionista.



La notizia della scomparsa è stata appresa con molto dolore dagli abitanti di Botticino: da sempre attivo nel sociale, faceva parte del gruppo pastorale di cui era anche contabile. Lascia la moglie Agnese ed i figli Giuseppe e Chiara.



Il suo ultimo viaggio terreno, che lo ricongiungerà al figlio Luca scomparso nel 2010, si terrà sabato 3 aprile alle 15 presso la Basilica di Santa M. Assunta in Botticino Sera, e proseguirà per il cimitero locale. Chi vorrà potrà seguirla in diretta streaming.