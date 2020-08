Esce per una passeggiata e si perde nei boschi: ore d’ansia per una famiglia bresciana

Interminabili ore d’angoscia per un 74enne di Botticino: giovedì mattina era uscito per una passeggiata, finendo però per perdersi nei boschi del monte Maddalena. L’anziano avrebbe dovuto rientrare a casa per pranzo: non vedendolo arrivare, i familiari hanno quindi provato a chiamarlo, senza però ottenere risposta.

È quindi scattata la richiesta d’aiuto al 112: le operazioni di ricerca del 74enne sono partite immediatamente. Per fortuna l'anziano è riuscito a ritrovare il cellulare che aveva smarrito in precedenza, permettendo così ai soccorritori di individuare il punto esatto in cui si trovava, attraverso le coordinate geografiche.

L’uomo è stato raggiunto dai tecnici del soccorso alpino delle Stazioni di Valle Trompia e Valle Sabbia, dalla Polizia e dai Vigili del fuoco: si trovava in una zona impervia. Illeso, ma in evidente difficoltà, il 74enne è stato recuperato e accompagnato dai parenti che lo attendevano all’imbocco del sentiero.