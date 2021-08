Ladri scatenati, strage di auto: in azione la "banda delle Bmw"

In poche ore prelevati pezzi di ricambio per decine di migliaia di euro

Cerchioni in lega, motori, portiere e sportelloni, componenti elettroniche, ingranaggi del cambio, plance. In poche ore una banda ultraspecializzata in furto di pezzi di ricambio ha letteralmente cannibalizzato quattro automobili tutte della stessa marca: Bmw.

È successo sul Garda, tra Sirmione e Desenzano, nella notte tra venerdì e sabato, lo riporta il dorso bresciano del Corriere della Sera. Nel giro di poche ore, prima la banda di ladri ha depredato tre berline a Sirmione, poi la quarta a Desenzano. Nella maggior parte dei casi si tratta di veicoli di proprietà di turisti tedeschi, che certo non avranno un bel ricordo della loro vacanza italiana. Con ogni probabilità i pezzi di ricambio - quelli a marca Bmw sono tra i più costosi in commercio - finiranno sul mercato dell'Europa dell'Est. Al momento non ci sarebbero indizi significativi per l'identificazione dei componenti della banda.