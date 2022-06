Precipita dalla finestra, grave bambina di un anno: è in Rianimazione

Un volo dal primo piano, da almeno cinque o sei metri d'altezza: una caduta che le ha provocato gravi traumi, tanto che i medici si sono riservati la prognosi e la piccola non è ancora stata dichiarata fuori pericolo. C'è tanta apprensione per la bimba di circa 1 anno caduta domenica sera dalla finestra di una palazzina di Via Luigi Cadorna. Tutto è successo poco dopo le 20: la Polizia di Stato indaga per cercare di capire come sia potuto succedere. E intanto la Procura ha aperto un'inchiesta, per ora contro ignoti.

La caduta e le indagini

Sono stati proprio i genitori della piccola a dare l'allarme. Non è chiaro se sia stato il padre a trasportare la bimba in ospedale, o se invece sia stata trasferita a bordo di un'ambulanza – sul posto c'erano i volontari arrivati da Flero: sta di fatto che la piccola è stata ricoverata in codice rosso nel reparto di Rianimazione pediatrica dell'ospedale Civile. Da cui si aspettano solo buone notizie.

Indagini in corso, come detto, sulla dinamica. La bimba sarebbe probabilmente sfuggita per pochi attimi al controllo dei genitori (che hanno anche un altro figlio, più grande, in quel momento in un'altra stanza): in qualche modo si sarebbe arrampicata fino alla finestra, aperta per il gran caldo, poi si sarebbe sporta di sotto e precipitata. Se venissero accertate eventuali responsabilità, l'ipotesi di reato sarebbe omessa vigilanza.