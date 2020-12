Pedinata e rapinata mentre rincasa: giovane donna scaraventata a terra

Pedinata e poi scippata in pieno centro del paese, mentre tornava a casa, è rovinosamente caduta sull'asfalto. È successo a una 45enne di Bedizzole: presa di mira da due banditi nella serata di mercoledì, verso le 20.

I ladri avrebbero seguito la giovane donna che camminava nella zona della biblioteca di Bedizzole per raggiungere la sua abitazione, pronti ad entrare in azione al momento giusto: quando hanno visto che la strada era deserta si sono avvicinati da dietro. Una questione di pochi secondi: hanno accelerato il passo e si sono aggrappati alla collana che indossava la 45enne per poi strapparla con violenza, tanto che la donna è stata scaraventata sull'asfalto.

Tanta la paura, ma per fortuna non gravi le conseguenze per la vittima: se l'è cavata con qualche lieve escoriazione. Sull'episodio faranno luce le forze dell'ordine: al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona. Proprio dai filmati potrebbero arrivare utili indizi per risalire agli autori dello scippo.