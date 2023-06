Ubriaco per le vie del paese: folle inseguimento durante la processione religiosa

Ubriaco, procedeva a zigzag per le vie del centro proprio mentre si stava organizzando la processione religiosa che avrebbe concluso la quattro giorni, organizzata dalla parrocchia, in preparazione alla solennità del Corpus Domini: inseguito e fermato dagli agenti della Polizia Locale, guidati dal comandante Nicola Caraffini, è risultato positivo all'alcol test. Il suo tasso alcolemico era di circa 1,5 g/l, ben tre volte superiore al limite di legge. Per lui, inevitabile, è scattato il ritiro della patente con denuncia penale e contestuale confisca del mezzo, una Fiat Qubo.

Cosa è successo domenica sera

È successo domenica sera a Bagnolo Mella. Il protagonista della vicenda è un 36enne che abita in paese: è stato visto transitare nella via di accesso al centro con una guida a dir poco sconnessa. Gli agenti sono immediatamente intervenuti, ma nel vederli il giovane classe 1987 ha cercato di darsi alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento che si è concluso solo quando una pattuglia della Polizia Locale è riuscita ad affiancare il veicolo.

Dagli accertamenti, pur essendo soltanto le 19.30, il conducente come detto è risultato positivo all'alcol test, tre volte oltre il limite consentito dalla legge. Patente ritirata, denuncia e confisca del mezzo: "L'intervento degli agenti è stato provvidenziale - riferiscono il sindaco Pietro Sturla e l'assessore alla Sicurezza Giuseppe Viviani - perché l'automobile stava procedendo verso il centro e in quelle condizioni l'autista avrebbe rappresentato un pericolo per tutte le persone che si stavano recando alla processione".