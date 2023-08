Incidente sul lavoro: colpito da un tronco in pieno petto, è grave in ospedale

Sono gravi le condizioni dell'uomo di 73 anni che martedì mattina è stato colpito da un tronco di un albero durante alcuni lavori di manutenzione e potatura al parco del palazzo Avogadro Spada di Via Solferino a Bagnolo Mella. L'allarme era stato lanciato in codice giallo, ma viste le sue condizioni il ferito è stato ricoverato in ospedale in codice rosso: è stato soccorso dall'automedica e da un'ambulanza dei volontari di Dello, e poi trasferito d'urgenza alla Poliambulanza di Brescia, dov'è attualmente ricoverato.

L'incidente

Tutto è successo poco dopo le 10. Secondo quanto ricostruito dai tecnici del Psal di Ats, il servizio di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro a cui sono stati affidati i rilievi, il 73nne sarebbe stato colpito in pieno petto da un tronco che era appena stato tagliato: l'impatto l'ha sbalzato a terra e lo stesso gli ha procurato ferite allo sterno e all'addome.

Gli stessi operai impegnati nelle operazioni di taglio hanno allertato il 112: i sanitari sono arrivati in pochi minuti. Nel parco dello storico palazzo era al lavoro una ditta specializzata per la pulizia e la rimozione di alberi e arbusti caduti o danneggiati dal maltempo delle ultime settimane.