Cade dalle scale e batte la testa più volte: la trovano in una pozza di sangue

Ha perso l'equilibrio mentre scendeva le scale, è ruzzolata più volte sui gradini battendo con violenza la testa: i familiari l'hanno trovata già priva di sensi, circondata da una pozza di sangue. Sono ore di apprensione a Bagnolo Mella per le condizioni della donna di 70 anni caduta mercoledì pomeriggio nell'abitazione della figlia, in Via Giovanni XXIII.

Ricoverata in codice rosso

E' ricoverata al Civile in prognosi riservata: in serata non era ancora stata dichiarata fuori pericolo. E' stata trasferita in ospedale in codice rosso (in elicottero) a seguito del grave incidente domestico in cui è rimasta coinvolta. Potrebbe aver perso l'equilibrio, cadendo in avanti e battendo più volte la testa. Sul posto, oltre ad ambulanza e automedica, anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, cui sono stati affidati i rilievi.

La donna ferita abita in Sicilia: soltanto martedì era arrivata a Bagnolo Mella, a casa della figlia, per passare insieme a lei e ai suoi familiari le vacanze di Pasqua. Ma sono bastati pochi attimi affinché una vacanza in famiglia si tramutasse in un incubo: la notizia si è diffusa rapidamente in paese, tutti fanno il tifo per lei.