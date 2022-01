Malore improvviso al volante, auto esce di strada: donna trovata morta

Lunedì 24 gennaio, ad Azzano San Paolo (Bg) in via Garibaldi, una donna di 72 anni ha perso la vita in un incidente stradale.

Verso le 17.30, la 72enne è uscita di strada con la macchina dopo essere stata colpita da un malore. Il veicolo è andato a sbattere – in modo non particolarmente forte – con la parte anteriore contro il muretto di recinzione di un'abitazione.

Dopo l'allarme al 112, sono sopraggiunti in pochi minuti carabinieri, vigili del fuoco e gli uomini del soccorso medico, intervenuti con un'auto medica e un'ambulanza della Croce Bianca. I sanitari hanno provato in tutti i modi a rianimare la donna, ma – purtroppo – non c'è stato nulla da fare: è morta sul posto.