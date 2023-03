Autolavaggio abusivo chiuso da Arpa e Polizia: scaricava tutto nei tombini

Gli agenti della Polizia Locale di Brescia e i tecnici di Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, hanno posto i sigilli a autolavaggio abusivo individuato in Via Borgosatollo, in città. Gestita da cittadini stranieri, l'attività sarebbe stata avviata senza alcuna autorizzazione.

Non solo: gli accertamenti hanno permesso di individuare lo scarico, altrettanto abusivo, dei materiali. Ovvero: dopo aver lavato i mezzi, con detersivi e prodotti ad hoc, le acque sporche (e non depurate, come norma prevede) sarebbero state sversate direttamente nei tombini delle acque bianche. L'autolavaggio è stato chiuso e sequestrato, i gestori denunciati.