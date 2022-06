Massacrata a coltellate dal marito: ore d'angoscia per la sua bimba

I genitori e il fratello presto voleranno a Londra, per poi raggiungere Colchester, il teatro della tragedia. Per salutare l'ultima volta la povera Antonella Castelvedere, 52 anni e originaria di Bagnolo Mella, vittima del brutale femminicidio ad opera del marito, il 48enne Ersoy Ertan: ricoverato in ospedale per alcune lievi ferite a una mano, è già stato dimesso e trasferito in carcere. Per la polizia dell'Essex è lui l'unico e il solo responsabile dell'omicidio.

Il brutale omicidio

Avrebbe ucciso la moglie in casa, al civico 73 di Wickham Road, al termine di una furibonda lite: prima colpendola a mani nude e poi ammazzandola a coltellate. Il movente, per gli inquirenti locali, sarebbe riconducibile alla gelosia professionale che l'uomo nutriva nei confronti della donna: entrambi lavoravano nella stessa università come insegnanti, ma Antonella Castelvedere negli anni si sarebbe guadagnata stima e onori, pubblicazioni di libri e collaborazioni importanti. Non così il marito killer.

La piccola Giulia

La 52enne si era trasferita in Inghilterra alla fine degli anni Novanta. Aveva conosciuto Ertan una decina d'anni fa: otto anni fa si sono sposati, insieme stavano crescendo una figlia, la piccola Giulia che oggi ha 6 anni. Al momento dell'omicidio la bambina non era in casa, era a un corso di danza: ora è stata trasferita in una struttura protetta. I genitori della madre, Spartaco e Mina, e il fratello Ferruccio vorrebbero presto riportarla in Italia e provare a donarle una nuova vita. Anche se da orfana di madre.

A Bagnolo Mella, come anticipato dal sindaco Pietro Sturla, verrà proclamato il lutto cittadino. “Una nostra concittadina emigrata all'estero è stata vittima di violenza – scrive il Comune – Quando avremo notizie certe per la data e l'ora delle esequie, chiederemo ai bagnolesi una pausa di raccoglimento e partecipazione al dolore con il lutto cittadino”.