Morta professoressa bresciana: una scuola e un paese in lutto

"Sei stata una leonessa. Condoglianze vivissime e un abbraccio alla famiglia": è solo uno dei tanti, tantissimi messaggi di cordoglio che ricordano Annarosa Quinzani, scomparsa a soli 60 anni dopo aver lottato a lungo con una malattia. Abitava a Calcinato insieme al marito Marzio Remus: lascia nel dolore anche la madre Peppina, le sorelle Roberta e Luisa, i cognati e i nipoti. La salma riposa alla Casa funeraria Pastori, visite dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30: martedì alle 14.30 verrà trasferita al tempio crematorio.

Insegnante di matematica e fisica al liceo Don Milani di Montichiari, finché ha potuto, è stata anche membro della commissione Diritto allo studio del Comune di Calcinato. Si era laureata in Matematica all'Università Cattolica di Brescia nel 1986, nel 2002 aveva conseguito il diploma universitario in Ingegneria ambientale all'Università di Mantova. E' stata istruttrice di vela, ma per passione, e volontaria Avis.

Il ricordo degli amici

E' stata anche tra i fondatori di Linea Indipendente, movimento ecologista e libertario: "Sembra impossibile dover dire addio per sempre alla cara e dolce Anna - si legge sul blog - e dover rinunciare all'intelligenza della sua allegria: incontenibili e festosi, migliaia di ricordi ci affollano la mente, incontenibili e impietose migliaia di lacrime sgorgano dagli occhi. Per andare avanti senza di te, Anna, ci servono il tuo coraggio e il tuo sorriso. Quel coraggio ti ha fatto affrontare a testa alta tutte le esperienze che la vita ti ha riservato, fino all'ultima, lunga e difficile prova della malattia. Porteremo sempre nel cuore il tuo sorriso".