Si sente male in azienda, operaio portato in ospedale con l'ambulanza

Si sono vissuti attimi di grande apprensione venerdì mattina ad Alfianello, dove, poco prima delle 11.30, un operaio di 42 anni ha accusato un forte malore all'interno di un'azienda della zona industriale di via Mazzini.

I colleghi hanno immediatamente allertato i soccorsi: il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Bianca di Leno. Il 42enne è stato preso in cura dall'équipe medica e portato in codice giallo in ospedale, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. Non è mai stato in pericolo di vita ed è stato ricoverato in codice giallo.