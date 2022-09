Esce a funghi con un amico, allenatore ritrovato morto: lascia moglie e figli

Lutto nel calcio dilettantistico lombardo: è morto a 51 anni Aldo Sciammetta di Sorisole (Bg), già allenatore della Virtus Oratorio Petosino e ora della squadra della Polisportiva Sorisolese, Seconda Categoria. La Sorisolese sarebbe dovuta scendere in campo domenica pomeriggio, ma la partita è stata rinviata per lutto. Piccolo imprenditore, gestiva un'impresa di pulizie insieme al fratello: lascia nel dolore anche la moglie e i suoi tre figli. Non è ancora stata resa nota la data dei funerali.

Il tragico ritrovamento

Nella mattinata di domenica era uscito per funghi in compagnia di un amico. I due si sono persi di vista, e l'amico dopo un po' si è allarmato: non rispondeva più al telefono. Intorno alle 11 il tragico ritrovamento: le squadre del Soccorso Alpino sono state attivate a seguito della segnalazione di un passante, che ha avvistato una persona a terra nel bosco, in prossimità di un canale.

I tecnici del Cnsas sono intervenuti nella zona di Piazzatorre, Val Brembana, insieme a Carabinieri e Vigili del Fuoco: la centrale operativa ha inviato sul posto anche l'elisoccorso, decollato da Bergamo, ma il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo quanto finora ricostruito, Sciammetta sarebbe scivolato nel canale precipitando per diversi metri, morto sul colpo.