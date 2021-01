Sbaglia la porta e precipita dal balcone: ragazza in ospedale

Nel buio della sera avrebbe scambiato la porta-finestra che dava sul balcone per una porta del corridoio: una volta varcata la soglia, dopo qualche passo è precipitata nel vuoto per oltre due metri, per fortuna senza gravi conseguenze.

Tutto è successo sabato notte in un agriturismo di Sedena, in Via XXIV Maggio a Lonato del Garda. La sfortunata protagonista è una giovane turista di 34 anni: dopo la caduta è stata soccorsa dai volontari del Cosp di Bedizzole, e poi trasferita in ospedale a Desenzano in codice verde.

Era in vacanza sul Garda per qualche giorno, in compagnia del fidanzato. La brusca nottata si è conclusa con un grande spavento e qualche contusione. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Desenzano.