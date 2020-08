Ubriaco e fuori controllo, notte di follia: aggredisce i familiari e ferisce due poliziotti

Ubriaco e fuori controllo, ha costretto gli agenti della Questura di Brescia a un doppio intervento in notturna, nella casa dei fratelli di Via Cimabue (a San Polo) dove si trovava per scontare una pena ai domiciliari, per maltrattamenti in famiglia: prima ha aggredito i suoi familiari e poi anche i poliziotti. In carcere da venerdì scorso, è stato condannato a 1 anno e 4 mesi.

La chiamata al 112 era arrivata proprio da parte dei fratelli, preoccupati per le escandescenze del 34enne – di nazionalità serba – che dopo qualche bicchiere di troppo aveva letteralmente perso il controllo, aggredendo chi era con lui in quel momento.

Al primo intervento degli agenti sembrava si fosse calmato: forse conscio della sua condizione giudiziaria, in qualche modo aveva deciso di lasciar perdere. Una calma solo apparente: pochi minuti più tardi, infatti, è arrivata la seconda chiamata al centralino.

Folle aggressione agli agenti: due feriti

Stavolta non si è risparmiato nemmeno di fronte agli agenti: li ha aggrediti verbalmente e poi fisicamente, procurando lievi ferite a due poliziotti, medicati con una prognosi di qualche giorno. Immobilizzato non senza fatica, è stato trasferito prima in Questura e poi in carcere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A una settimana esatta dall'accaduto è stato celebrato il processo per direttissima: il giudice, visti i precedenti e la sua condotta violenta, anche se probabilmente incentivata dall'abuso di alcol, ha confermato la detenzione in carcere, condannandolo a 1 anno e 4 mesi di reclusione, che sconterà – salvo ulteriori sviluppi – nella casa circondariale di Canton Mombello.