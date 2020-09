“Precipitato piccolo aereo nella zona di Castel Verde. Due gli occupanti deceduti, i Vigili del Fuoco hanno spento l'incendio scaturito dopo l'impatto a terra. Il velivolo era decollato con paracadutisti a bordo dal vicino aeroporto di Migliaro”. Questo il tweet con cui i Vigili del Fuoco hanno confermato la tragedia che si è consumata nella mattinata di domenica in Lombardia.

L'incendio e la tragedia in volo

Questa la cronaca di quanto accaduto, come riporta Today.it. Un velivolo utilizzato per il lancio di paracadutisti è precipitato attorno alle 10 per cause ancora da accertare: ha preso fuoco. Non è ancora chiaro in quale momento siano divampate le fiamme, se prima o dopo l'impatto al suolo. Al momento sono due le vittime accertate e i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere l'incendio.

Morti il pilota e un paracadutista

L'incidente è avvenuto nella frazione Livrasco del comune di Castel Verde, in provincia di Cremona. Le vittime sono il pilota e un paracadutista. Il volo era partito dal Migliaro: avrebbe perso un'ala e preso fuoco con a bordo il pilota. Il corpo del paracadutista (l'ultimo che doveva lanciarsi) è stato trovato senza vita a una certa distanza. Proseguono le ricerche di eventuali altri passeggeri.